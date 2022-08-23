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    Минфин: экономика замедляется, инфляция остается очень высокой

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    Министерство финансов опубликовало летний экономический прогноз, согласно которому в этом и следующем году ожидается замедление экономического роста. Самыми серьезными вызовами для экономики на данный момент являются инфляция и рост цен на энергоносители, пишет Äripäev.

    «Война России против западных ценностей привела к чрезвычайно быстрому росту цен. Вместе с покупательской способностью стремительно снизилось и доверие потребителей, поэтому рецессия в конце этого года, вероятно, неизбежна. Однако до недавнего времени экономические показатели Эстонии были хорошими. Мы справлялись с последствиями войны лучше, чем ожидалось, поэтому в целом год все же завершится положительным экономическим ростом», — сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
    Предыдущий прогноз Минфина был опубликован в апреле. Тогда Министерство финансов прогнозировало, что по итогам 2022 года ВВП Эстонии снизится на 1%. Теперь же в министерстве отмечают, что эстонские предприниматели адаптировались к санкциям лучше ожидаемого, а экономические последствия для страны оказались мягче, чем прогнозировалось. В связи с этим прогноз был изменен – теперь ожидается, что в 2022 году ВВП вырастет на 1%.

    Согласно летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, экономика Эстонии вырастет на 1% в этом году, на 0,5% в следующем году и на 3% в 2024 году.

    Инфляция cоставит 19,5% в этом году и 6,7% в следующем году .

    Средняя зарплата останется на уровне 1718 евро в этом году и 1845 евро в следующем году.

    Самым большим вызовом для экономики как в этом, так и в следующем году будет быстрый рост цен, поскольку он сдерживает потребление и инвестиции, следует из прогноза. Внутренний спрос начнет снижаться в 2022 году и останется слабым и в 2023 году. К 2023 году Минфин ожидает экономического роста в 0,5%. В целом экономическая ситуация начнет улучшаться только во второй половине следующего года.
    По словам начальника отдела фискальной политики Министерства финансов Рауля Ляттемяэ, влияние войны в первую очередь отражается на ценах, что увеличивает неопределенность. Инфляция в Балтийском регионе — одна из самых высоких в мире: «Весной мы не могли предвидеть инфляцию в столь пессимистичном свете».
    Ляттемяэ отмечает, что сильнее всего пострадало чувство уверенности частного сектора, поскольку предприниматели переложили рост цен на потребителей.
    Он добавляет, что весной министерство оценивало инфляцию в этом году на уровне 12,5%, однако теперь ясно, что она составит минимально 19,5%. Пик роста цен придется на грядущую осень. Весной 2023 года инфляция снизится до однозначного числа. Согласно прогнозу, в следующем году инфляция останется на уровне шести процентов.
    С точки зрения секторов экономики, сфера услуг будет вносить наибольший вклад в экономический рост в ближайшие годы. Ожидается, что от роста цен на сырье и снижения экспортного спроса пострадает обрабатывающая промышленность.

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