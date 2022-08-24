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    Сакуский пивзавод показал хорошие результаты несмотря на потерю российского рынка

    Дела Сакуского пивзавода идут неплохо.Фото: Liis Treimann

    Продажи Сакуского пивзавода за шесть месяцев достигли 60 млн литров, оборот от продаж вырос по сравнению с прошлым годом на 8,2%, сообщило предприятие вместе с результатами материнской компании Carlsberg.

    По словам члена правления Сакуского пивзавода Яана Хярмса, первое полугодие в общих чертах прошло весьма позитивно, что было обусловлено повторным открытием и набором оборотов нового канала продаж HoReCa. «Без сомнения, на нас и весь сектор напитков в целом наиболее повлияли – в негативном плане – война в Украине и обусловленное этим прекращение коммерческой деятельности в России, потребовавшие быстрого перепланирования, - сказал Хярмс. – Дефицит стеклянных бутылок мы заменили продажей продукции в алюминиевых банках, а потерянный российский экспорт частично заместили другими зарубежными рынками».

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