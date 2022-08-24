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24 августа 2022 в 6:15 Поделиться:









Сакуский пивзавод показал хорошие результаты несмотря на потерю российского рынка

Дела Сакуского пивзавода идут неплохо. Фото: Liis Treimann

Продажи Сакуского пивзавода за шесть месяцев достигли 60 млн литров, оборот от продаж вырос по сравнению с прошлым годом на 8,2%, сообщило предприятие вместе с результатами материнской компании Carlsberg.

По словам члена правления Сакуского пивзавода Яана Хярмса, первое полугодие в общих чертах прошло весьма позитивно, что было обусловлено повторным открытием и набором оборотов нового канала продаж HoReCa. «Без сомнения, на нас и весь сектор напитков в целом наиболее повлияли – в негативном плане – война в Украине и обусловленное этим прекращение коммерческой деятельности в России, потребовавшие быстрого перепланирования, - сказал Хярмс. – Дефицит стеклянных бутылок мы заменили продажей продукции в алюминиевых банках, а потерянный российский экспорт частично заместили другими зарубежными рынками».