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    Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»

    Сотрудник «Сахалин Энерджи» стоит у завода по сжижению газа проекта «Сахалин-2». Фото иллюстративное. Фото: Sergei Karpukhin

    Mitsui и Mitsubishi продолжат участие в российском проекте «Сахалин-2», ранее с соответствующей просьбой к компаниям обратились власти Японии, передает «Коммерсантъ».

    Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi, у которых были доли в прежней компании-операторе нефтегазового проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2», решили сохранить участие и в новой — ООО «Сахалинская энергия». Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает NHK.
    «Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation официально согласились принять участие в новой компании. После этого российское правительство решит, одобрять участие или нет. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем все возможные меры для обеспечения стабильных поставок СПГ», — заверил Мацуно.
    Акционерами «Сахалин Энерджи» были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».
    Все права и обязанности оператора «Сахалин-2» были переданы в пользу компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» указом президента Владимира Путина, он подписал документ в начале июня. Имущество «Сахалин Энерджи» передавалось государству, новый оператор получил право безвозмездного пользования. Постановление о создании «Сахалин Энерджи» правительство опубликовало в августе, «Сахалинску энергию» зарегистрировали в Южно-Сахалинске, «Газпром Сахалин холдинг» получил в ней 50%, а сам оператор — 49%.

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