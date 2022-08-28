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    Кинотеатры рассматривают возможность повышения цен на билеты

    Кинотеатр Apollo Kino поднимать цены на билеты пока не планирует.Фото: Raul Mee

    Кинотеатры, которые только что оправились от коронавирусного шока, теперь страдают от роста цен на электроэнергию – связи с этим некоторые местные кинотеатры планируют поднять цены на билеты, передает rus.err.ee.

    По словам генерального директора сети кинотеатров Cinamon Андака Багиоглу, их июльские счета за электроэнергию выросли на треть, и поэтому кинотеатр рассматривает возможность повышения цен на билеты.
    По словам Багиоглу, на возможное увеличение стоимости билетов также влияет очень жаркое лето, ведь кинозал приходится постоянно охлаждать и вентилировать: «Я не знаю, как это делают наши конкуренты, но могу сказать, что уже с 2018-2019 годов мы сократили наши расходы на электроэнергию, изменив наше оборудование, а также автоматизировав наши системы. Так что подорожание электроэнергии ударило по нам не так сильно, как по традиционным кинотеатрам, которые все еще используют старое оборудование».
    Генеральный директор кинотеатра Sõprus Ивар Мурд сообщил, что партнеры кинотеатра повысили цены на свои услуги, в связи с чем Sõprus увеличил стоимость билетов на один евро.
    Кинотеатр Apollo Kino поднимать цены на билеты не планирует.

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