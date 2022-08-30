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    188-й день войны в Украине: Украина начала контрнаступление на Херсон

    Уничтожение крупных мостов – одна из задач контрнаступления на Херсон.Фото: Александр Ермоченко, Scanpix

    Идет 188-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 30 августа.

    ВСУ начали контрнаступление на Херсонскую область. Было много непроверенной информации о его масштабах и успехах ВСУ, из-за чего Офис президента Украины даже отдельно просил воздерживаться от «суперсенсационных» заявлений.
    О начале контрнаступления стало известно, когда 29 августа оперативное командование «Юг» и оперативная группировка «Каховка» сообщили о прорыве первой линии обороны в Херсонской области. Теперь бои идут практически по всей территории региона.
    Известно, что ВСУ нанесли удары по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда россияне стянули технику и живую силу.
    По словам оперативного командования «Юг», ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе – погибли 82 российских военнослужащих. Украинская артиллерия также поразила 30 пунктов управления в Херсонской области. Уничтожены почти все крупнейшие мосты региона (Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский).
    CNN писал, что ВСУ освободили четыре населенных пункта, но подтверждения этой информации нет.
    «Мы входим в новый этап этой жестокой войны», – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
    Министерство обороны России назвало наступательную операцию украинских войск «с треском провалившейся».
    По словам Генштаба ВСУ, россияне также предприняли попытки наступления по пяти направлениям, но все эти попытки были отбиты.
    450 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Министерство обороны России сообщило об убийстве 560 солдат ВСУ.
    Восемь человек погибли, 38 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    49-я общевойсковая армия Южного военного округа РФ была дополнена частями 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, пишет Британская разведка. По ее мнению, интеграция этих двух частей может сыграть серьезную роль в укреплении позиций России в этом регионе, т.к. российские войска вокруг Херсона недоукомплектованы и зависят от шатких путей снабжения по морю и постам через Днепр. Британская разведка считает, что тем самым Россия предприняла шаги к упорядочению полуавтономных частей, разрозненные действия которых приводили к провалам на войне.
    Германия и Франция выступили против визового запрета для россиян.
    Норвегия собирается потратить 200 миллионов долларов на обеспечение Украины газом.

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