МИД опубликовал список из 28 компаний, которые запрашивали исключения на торговлю нефтепродуктами с РФ
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не считает, что запрос компании об исключении на время переходного периода - это коммерческая тайна.Фото: Andras Kralla
Министерство иностранных дел решило во вторник вечером опубликовать названия компаний, которые обратились к государству с просьбой о том, чтобы им было предоставлено право продолжать нефтяной бизнес с Россией в течение переходного периода до полного вступления санкций в силу. Всего этих компаний 28, включая государственное предприятие Operail AS, пишет Ärileht.
«Сегодня МИД публикует названия 28 компаний, которые подали заявку на исключение, чтобы и после введения санкций продолжать импорт российских нефтепродуктов в течение переходного периода. Названия компаний, сфера деятельности и факт обращения за исключением не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – сказал Рейнсалу. Он добавляет, что убежден, что у эстонской общественности есть обоснованный интерес знать, какие эстонские компании обратились за исключениями в течение переходного периода, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией.
Ранее опубликовать данные требовало издание Ärileht.
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