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    Экспорт в условиях санкций: как избежать уголовной ответственности

    Нарушение санкций наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Фото: Shutterstock

    Обязанность проверки санкций и ответственность за исполнение этого обязательства лежит на экспортере. За нарушение санкционных запретов законом предусмотрена уголовная ответственность, пишет адвокат LEXTAL Алёна Бурова.

    До прибытия товаров на таможню выезда экспортер обязан проверить, что товары, заявленные для экспорта, не подверглись санкциям в период между моментом декларирования на экспорт и прибытием на таможню выезда.
    Согласно статье 931 Пенитенциарного кодекса, невыполнение обязанности или нарушение запрета, установленного в правовом акте, применяющем международную санкцию или устанавливающем санкцию Правительства Республики, наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Ответственность предусмотрена и для юридических лиц. Суд также вправе конфисковать имущество, ставшее непосредственным объектом виновного деяния.
    Учитывая количество правовых актов, устанавливающих санкции, их сложную структуру и регулярные изменения, исполнить эту обязанность не всегда легко даже законопослушному предпринимателю, и зачастую он остается не конца уверенным в том, правильно ли он применил или не применил санкции.
    Европейские санкционные регламенты можно найти здесь, они доступны в том числе на английском и эстонском языках. Санкционные правовые акты ЭР можно найти здесь.
    Санкции подразделяются на две основные группы:
    1. Целевые финансовые санкции, которые возлагаются на физическое или юридическое лицо, добавленное в международный санкционный список.
    В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением целевых финансовых санкций, является Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, имеющее доступ также к информации, которой нет в открытом доступе. Если у предпринимателя возникает сомнение или существует риск того, что партнер или аффилированное с ним лицо является санкционированным лицом, то можно сделать запрос (ходатайство о разъяснении) в Бюро данных по отмыванию денег по электронной почте [email protected], и ведомство может дополнительно проверить информацию. В настоящее время работа бюро хорошо налажена, специалисты бюро отвечают достаточно оперативно, в среднем в течение трех рабочих дней.
    2. Ограничение финансирования на основе деятельности. Санкционные регламенты устанавливают запреты как на конкретные сделки и товары, с указанием их торговых (CN) кодов, так и описания товаров/групп товаров, в том числе так называемых товаров двойного назначения. Для целей регламента товары могут считаться товарами двойного назначения или товарами и технологиями, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности, и не подпадая под определение товаров двойного назначения. С учетом того, что определение товаров двойного назначения и ряда иных товаров основано на их назначении, определение товара является техническим, а не юридическим моментом. Таким образом, ответ на вопрос, является ли конкретный товар санкционным или нет, вовсе не очевиден.
    В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением требований санкционного законодательства, является также Налогово-таможенный департамент. На сайте учреждения содержится много полезной информации и разъяснений касательно экспорта товаров, в том числе на русском языке.
    Кроме того, у департамента можно запросить разъяснения по вашему конкретному случаю, представив ходатайство о разъяснении в службу запретов и ограничений при Таможенном отделе (Keeldude ja piirangute talitus, руководитель Piret Tinkus, по электронной почте: [email protected]). Однако при подаче запроса придется запастись временем. Из-за большого количества запросов ответа приходится ожидать около месяца и более.
    Ходатайство о разъяснении можно подать также в Комиссию по стратегическим товарам (Strateegiliste kaupade komisjon) при Министерстве иностранных дел, заполнив соответствующую форму (Kauba määratluse päringu vorm) на портале. Помимо этого на портале министерства и комиссии имеются руководства и другая полезная информация по вопросам определения товаров, с которой можно ознакомиться здесь и здесь.
    Чтобы полученный ответ был информативным и полезным, при подаче запроса необходимо подробно описать ситуацию, поэтому в сложных случаях имеет смысл посоветоваться с вашим юристом или получить дополнительную консультацию со стороны. Оказать квалифицированную помощь в составлении корректного запроса может юрист, специализирующегося в вопросах международных санкций.

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