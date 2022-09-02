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    Этой осенью вакцина от гриппа будет бесплатной для людей групп риска

    За последние десять лет от гриппа умерло более 300 человек, среди них несколько беременных женщин, а также восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.Фото: Shutterstock

    В Эстонии самый высокий уровень смертности от осложнений гриппа среди стран-участниц Европейского Союза, поэтому этой осенью доступность вакцинации будет увеличена благодаря расширению получателей бесплатной вакцинy против гриппа, сообщает пресс-служба Больничной кассы.

    С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна людям, получающим общие и специальные попечительские услуги, а также всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, относящимся к группe риска заражения гриппом.
    По данным исследователей Тартуского Университета, дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску развития осложнений при заболевании гриппом. За последние десять лет от гриппа умерло более 300 человек, среди них несколько беременных женщин, а также восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.
    Вот почему по рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике беременные женщины, дети до 7 лет и несовершеннолетние из группы риска по гриппу включены в государственный план иммунизации в качестве целевой группы для вакцинации против гриппа. В группу риска по гриппу входят несовершеннолетние, которые по состоянию здоровья имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания – дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину против гриппа. Поправка к иммунизационной программе, необходимая для расширения целевой группы по вакцинации против гриппа, сейчас подготавливается Министерством социальных дел.
    Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется всем жителям Эстонии, получающим обслуживание в службе круглосуточного общего ухода, круглосуточного специального попечительского ухода, а также находящимся под государственной социальной опекой.
    Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется жителям Эстонии, находящимся в учреждениях круглосуточного общего и специального попечительского ухода, а также и тем, кому предоставляется услуга социальной поддержки.
    Больничная касса Эстонии оплачивает вакцинацию против гриппа, в этом году было закуплено 131 000 доз вакцины. По словам руководителя первичной медицинской службы Больничной кассы Кюлли Фридеманн, вакцины обойдутся Больничной кассе в 911 000 евро.
    По словам семейного врача из Рапла Арго Лятта, сезонный насморк и кашель часто ошибочно принимают за грипп, и люди предполагают, что пережить данные заболевания довольно легко. «Вакцинация от гриппа очень важна, потому что грипп – очень тяжело переносимое заболевание. Грипп характеризуется высокой температурой, резкой слабостью, бессилием, мышечными и суставными болями, сухим и заложенным кашлем», - сказала врач. Семейный врач напоминает, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, но самую надежную защиту дает вакцинация перед пиковым периодом заболеваемости, то есть второй половиной зимы. Поэтому целесообразно сделать прививку от гриппа в октябре или ноябре. Иммунитет развивается в течение двух недель после вакцинации.
    Люди из группы риска по гриппу могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа с середины октября. «Вакцины против гриппа, закупленные Больничной кассой, еще не прибыли в Эстонию, ожидаемый срок поставки вакцины производителем – первая неделя октября, после чего группа риска может начать вакцинироваться бесплатно», – поясняет Фридеманн.
    Бесплатная вакцинация против гриппа проводится семейным врачом или семейной медсестрой. Кроме того, люди, принадлежащие к группе риска, могут бесплатно пройти вакцинацию в нескольких аптеках по всей Эстонии. В учреждении социального попечения вакцинация проводится его договорным партнером по оказанию услуг по медсестринскому уходу. Участие в вакцинировании является добровольным.

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