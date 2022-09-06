Экономический прогноз минфина не был одобрен

Автомобили на газе теряют популярность: от былой экономии не осталось и следа

Два года назад Катрин, в надежде сэкономить на топливе, приобрела автомобиль, работающий на сжатом природном газе (CNG). Сегодня разочарованию Катрин нет предела: за последний год цены на газ выросли настолько, что эксплуатация автомобиля вместе с выплатами по лизингу, по ее словам, обходится нынче в целое состояние — так и до банкротства недалеко.

Два года назад Катрин, в надежде сэкономить на топливе, приобрела автомобиль, работающий на сжатом природном газе (CNG). Сегодня разочарованию Катрин нет предела: за последний год цены на газ выросли настолько, что эксплуатация автомобиля вместе с выплатами по лизингу, по ее словам, обходится нынче в целое состояние — так и до банкротства недалеко.