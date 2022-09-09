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    Эксперт объяснил, что за газ сжигает «Газпром»

    Остановка «Северного потока-1», доставляющая неприятности ЕС, к столбу пламени, видимо, отношения не имеет.

    Факел, горящий в районе станции «Портовая», не связан с остановкой «Северного потока-1», считает независимый нефтегазовый эксперт Сергей Вакуленко.

    На границе России, примерно там, где закачивается газ в трубопровод «Северный поток», жители Финляндии летом наблюдают мощный столб пламени. В августе «Деловые ведомости» написали, что «Россия жжет непроданный газ» – такое мнение высказал посол Германии в Великобритании. Но, видимо, были неправы.
    Несмотря на то, что факел на станции «Портовая» был огромный, все-таки сжигалось относительно мало газа. По подсчетам аналитиков, около 4,3 миллиона кубометров газа в сутки. Тогда как по «Северному потоку-1» в его лучшие времена каждый день поставляли 167 миллионов кубометров. Затем прокачка упала до 67 миллионов, затем до 33 миллионов и, наконец, до нуля.
    «Поставки по "Северному потоку-1" в период максимальной загрузки составляли около 10% годовой газпромовской добычи, к июню он работал на 40% загрузки, а потом загрузка уменьшилась вдвое, то есть на каждом шаге уменьшения поставок в Европу "Газпрому" надо было что-то сделать с 2% своей добычи», – пишет в фейсбуке нефтегазовый эксперт Сергей Вакуленко (ДВ цитируют с разрешения автора).

    Было бы довольно странно справиться с избытком 62 миллиона кубометров в сутки, но сжигать по необходимости оставшиеся 5% рядом с финской границей, вызывая скандал и пересуды.

    Сергей Вакуленко
    нефтегазовый эксперт
    По его словам, «Газпрому» привычно поднимать и снижать уровни добычи газа. «10 лет назад разница между летним минимумом и зимним пиком составляла 60%, а сейчас даже увеличилась за счет того, что на рынке появилось много независимых поставщиков».

    Если бы проблема действительно была в том, что газ некуда девать, его бы скорее всего сожгли прямо в Сибири, рядом со скважинами. Может быть, его там и жгут, и мы об этом ничего не знаем, но это другой вопрос.

    Сергей Вакуленко
    нефтегазовый эксперт
    Более правдоподобно, что сжигают технический газ перед запуском завода СПГ «Портовая». Этот завод должен снабжать газом Калининград в обход потенциальной блокады со стороны Литвы.
    «Проект подходит к завершению, и должен вот-вот начать отгружать газ, к его причалу подходит пустой СПГ-танкер. Мощность этого завода – 1,5 миллиона тонн СПГ в год, это эквивалент 2 миллиардов кубометров газа в год или 5,4 миллиона кубометров в день», – подсчитал Вакуленко.
    То есть «сжигаемые объемы составляют 80% от проектной мощности завода СПГ «Портовая», и сжигание идет именно на его площадке, что добавляет уверенности в гипотезе о том, что сжигание газа связано с пусконаладкой этого завода».
    Все сказанное, впрочем, не умаляет вреда, который наносит сжигание Арктике.

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