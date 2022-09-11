Новости

11 сентября 2022 в 10:14 Поделиться:









В РФ проходит заключительный день выборов

В общей сложности выборы разного уровня состоятся в 82 российских регионах, в них имеют право участвовать более 44 млн избирателей. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

В 82 регионах России проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, а также органов местного самоуправления, пишет DW.

В воскресенье, 11 сентября, проводятся прямые выборы губернатора в 14 субъектах РФ, выборы депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров регионов и выборы в органы местного самоуправления.

В общей сложности выборы разного уровня состоятся в 82 российских регионах, в них имеют право участвовать более 44 млн избирателей.

Правозащитники заявляют о нарушениях

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило, что 11 сентября, на 10:00 часов мск получило 37 обращений на «горячую линию», еще 62 сообщения – на «Карту нарушений» и по другим электронным каналам связи. В пятерку лидеров среди регионов по числу жалоб на предполагаемые нарушения входят Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край.

Правозащитники заявили о нарушении прав кандидатов, а также «аномалиях» в показателях явки на избирательные участки, принуждении к голосованию, проблемах с проведением голосования на дому и попытках вбросов бюллетеней.

ЦИК рекомендует не подводить итоги раньше 14 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в единый день голосования сообщила о рекомендации ее ведомства не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября.

Памфилова объяснила данную рекомендацию необходимостью изучить все поступившие жалобы: «Если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо».

По итогам первых двух дней голосования, явка избирателей в 11 регионах на выборах высших должностных лиц составила от 13 до 44 процентов, наиболее высокие показатели отмечены в Тамбовской и Саратовской областях, самый низкий – в Ярославской области.