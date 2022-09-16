205-й день войны в Украине: в Изюме найдено захоронение более 440 тел, США выделяют новую военную помощь Украине
В освобожденном Изюме нашли не только следы разрушений, но и захоронение более чем 440 тел.Фото: Пресс-служба президента Украины, Scanpix
Идет 205-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 16 сентября.
По словам
Генштаба ВСУ, российские войска сейчас сосредоточены на том, чтобы удержать оккупированные территории, сдерживать силы украинской армии и полностью захватить Донецкую область. По информации генштаба, ВСУ успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.
Продолжились обстрелы различных регионов Украины. В большинстве случаев обошлось без жертв, но есть погибшие и раненые в Донецкой и Харьковской областях.
В Изюме найдено массовое захоронение более чем 440 тел.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 610 солдат ВСУ.
Шесть человек погибли, 22 получили ранения
в результате обстрела Донецкой и Харьковской областей, сообщает
«Украинская правда».
ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS
, погиб один человек
, пишут
РИА «Новости». По информации
того же издания, один человек погиб в результате обстрела ВСУ Белгородской области
, есть раненые
в результате взрыва в Луганске
.
На освобожденных территориях Харьковской области найдены пыточные
, где россияне пытали и содержали в бесчеловечных условиях местных жителей и иностранцев.
Парамедик, побывавшая в российском плену, рассказала Хельсинской комиссии в США
о том, как россияне бесчеловечно обращались с пленными.
В Горловке не осталось мужчин:
россияне всех отправили на фронт, утверждает
Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
МАГАТЭ требует
от России вывести войска из Запорожской АЭС.
На оккупированных территориях Луганской области нет интернета
, сказал
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.
Европарламент одобрил выделение Украине кредита на 5 миллиардов евро.
Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars II и 50 бронированных машин Dingo
, утверждает
министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России.
Латвия с 19 сентября ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами.
США ввели персональные санкции против нескольких россиян, в том числе против Рамзана Кадырова.
Германия национализирует
дочерние компании «Роснефти».
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!