205-й день войны в Украине: в Изюме найдено захоронение более 440 тел, США выделяют новую военную помощь Украине

Производители энергии: подключить солнечные батареи к сети немыслимо сложно

В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.

В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.