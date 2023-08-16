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dv.ee

16 августа 2023 в 13:49









Число миллионеров в США резко сократилось

В прошлом году средний американец потерял около 27 700 долларов. Фото иллюстративное. Фото: Dasha Petrenko

Похоже, 2022 год выдался сложным для миллионеров. В США их количество сократилось на 1,7 млн человек, пишет The Wall Street Journal.

Богатые люди в прошлом году не смогли стать еще богаче. Экономисты из финансовых компаний UBS и Credit Suisse заявили, что уровень мирового богатства в 2022 году сократился на 2,4%.

Это привело и к сокращению количества миллионеров. Так, около 1,7 млн американцев потеряли этот статус. Число сверхбогатых, чьи активы достигают не менее $100 млн, сократилось на 17 620 человек.

В прошлом году средний американец потерял около 27 700 долларов.

Причиной снижения благосостояния является падение фондовых рынков. В Азии экономический рост замедляется, а Россия продолжает военные действия в Украине.

Из-за падения рынков и сильного доллара беднели и европейцы.