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23 августа 2023 в 17:44









Росавиация: в Тверской области разбился самолет с Пригожиным на борту

Евгений Пригожин Фото: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина, пишет BBC.

Как уточнили в МЧС, бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург и упал около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят работы на месте крушения.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет производства Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Находился ли он на борту — пока неизвестно.

Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795. Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет с таким номером вылетел из Москвы в 15:11 и пропал над Тверской областью на высоте около 8500 метров.