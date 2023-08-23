    Росавиация: в Тверской области разбился самолет с Пригожиным на борту

    Евгений ПригожинФото: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

    Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина, пишет BBC.

    Как уточнили в МЧС, бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург и упал около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят работы на месте крушения.
    В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет производства Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Находился ли он на борту — пока неизвестно.
    Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795. Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет с таким номером вылетел из Москвы в 15:11 и пропал над Тверской областью на высоте около 8500 метров.
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