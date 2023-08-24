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24 августа 2023 в 7:03









Минфин и ЦБ России смягчили условия выплат дивидендов иностранцам

Смягчить дивидендный режим президент Путин обещал еще на мартовском съезде РСПП, чтобы «оживить» замороженные на счетах типа «С» средства иностранных компаний при условии инвестиций в России. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Минфин и ЦБ России решили смягчить ограничения на выплату дивидендов иностранцам — но только инвестирующим в российскую экономику.

«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», — говорится на сайте Минфина. Решение рассмотрено на правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, пишет The Bell.

Условием получения дивидендов является также инвестирование в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий.

Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Смягчить дивидендный режим президент Путин обещал еще на мартовском съезде РСПП, чтобы «оживить» замороженные на счетах типа «С» средства иностранных компаний при условии инвестиций в России. Председатель РСПП Александр Шохин тогда же предложил ввести понятие «дружественные компании из недружественной страны».

Дмитрий Песков говорил, что такие компании существуют и это «повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю». «Отпустить» дивиденды Путина просил руководитель российского подразделения итальянского производителя станков Biesse. Другие зарубежные компании, не просто оставшиеся, а развивающиеся в России, по очевидным причинам этого не афишируют. В их числе называли, например, французскую сельхозгруппу Sucden и российское подразделение производителя теплоизоляции Rockwool.

Сегодня же ЦБ раскрыл детали еще одного послабления иностранным инвесторам — им предложат приобрести у российских инвесторов заблокированные в России иностранные ценные бумаги за счет денег, находящихся на счетах типа «С».