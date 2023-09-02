    Казахстан нарастил флот для поставок нефти в обход России

    Иллюстративное фото. Фото: Avigator Fortuner

    Казахстан закупает все больше танкеров для перевозки своей нефти по морю и ищет альтернативы трубопроводному маршруту через Россию, пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg.

    Для поставок через Каспий подразделение казахстанской госкомпании «Казмунайгаз» уже приобрело два, как отмечает Bloomberg, относительно небольших по меркам нефтяной отрасли судна дедвейтом по 8000 тонн. Теперь для работы в Черном море планируется купить еще два нефтеналивных танкера, рассказал замминистра энергетики страны Ерлан Аккенженов.
    Казахстан продолжает изучать альтернативные варианты, хотя маршрут через Россию, по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до терминала в Новороссийске, остается самым выгодным, говорит замминистра. В прошлом году около 80% экспорта казахстанской нефти пришлось именно на нефтепровод КТК.
    По данным на 18 августа, с начала этого года было отгружено 40,5 млн тонн преимущественно казахстанской нефти. Для сравнения, через трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД), куда ее доставляют по Каспийскому морю, Казахстан экспортировал 300 000 тонн, а всего в этом году запланировано поставить около 1,5 млн тонн.
    Поставки с терминала стали важной заменой российской нефти для Европы после начала войны в Украине, однако они несколько раз останавливались из-за ремонтов в Новороссийске. Казахстан начал активно искать альтернативные маршруты, но риски для судоходства в этом регионе из-за эскалации боевых действий растут.

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