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dv.ee

7 сентября 2023 в 14:09









Западная Европа по-прежнему импортирует миллиарды кубометров российского СПГ

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон. Фото: Andras Kralla

Европейская комиссия неоднократно призывала государства-члены прекратить импорт российского СПГ. Однако есть страны, которые до сих пор не прислушались, пишет Ärileht.

В 2021 году страны Евросоюза импортировали из России 13,5 млрд кубометров сжиженного природного газа. В первом полугодии 2023 года было импортировано 10,8 млрд кубометров, сообщила комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.