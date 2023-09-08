    Изменится порядок ходатайства о предоставлении и продлении временной защиты

    Кроме изменений в сроке действия временной защиты, произойдут изменения и в порядке ее продления. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Начиная с воскресенья текущей недели (10.09.2023) изменится порядок временной защиты, предоставляемой украинским военным беженцам. Если раньше временная защита предоставлялась на год и ее продлевали каждый раз на год, то впредь временная защита будет предоставляться как тем, кто ходатайствует о ее предоставлении впервые, так и тем, кто ходатайствует о ее продлении, до марта 2025 года.

    Временная защита – это одна из разновидностей международной защиты, которая в случае чрезвычайных обстоятельств позволяет предоставить защиту большому количеству людей в упрощенном порядке. После нападения России на Украину Европейский Союз принял решение о том, что страны-члены будут предоставлять украинским военным беженцам временную защиту на три года. Если часть стран-членов с самого начала предоставляла прибывающим в страну военным беженцам временную защиту сразу на три года, то в Эстонии было принято решение, что временная защита будет предоставляться на год с последующим продлением каждый раз на год.
    Комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма пояснила, что начиная с сегодняшнего дня срок действия этой меры закончится через полтора года, поэтому целесообразно предоставлять временную защиту на несколько более длительный срок, чем это делалось до сих пор: «Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и погранохраны; если бы мы продолжили следовать нынешней практике, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. По существу это ничего не изменило бы, но мы должны были бы понапрасну гонять бежавших от войны людей».
    Кроме изменений в сроке действия временной защиты, произойдут изменения и в порядке ее продления – впредь для продления временной защиты необходимо будет сделать в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны новое фото на документ. Также при продлении временной защиты людям могут задавать дополнительные вопросы по поводу обстоятельств их прибытия в Эстонию. «Таким образом мы обеспечим то, чтобы человеку был выдан документ с новым фото и дополнительно сможем убедиться в том, что предоставляем помощь тем, кто действительно бежал в Эстонию от войны», – пояснила Пылдма.

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