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dv.ee

13 сентября 2023 в 13:29









Каллас в Рийгикогу: мой супруг никогда не вел никаких дел с Россией

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) не согласилась с утверждением оппозиционного депутата Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) о том, что ее супруг вел дела со страной-агрессором.

Об этом глава правительства заявила в среду во время парламентского инфочаса, отвечая на претензии со стороны Кинго, пишет rus.err.ee.

«Мои слова и действия всегда соответствуют убеждениям, которых я придерживаюсь. Еще раз: все, что я говорила до того, как разразился этот скандал, я буду продолжать говорить и после, а также действовать соответственно. Я говорила, что любая деятельность в России должна быть прекращена, пока продолжается эта война. Это то, что я говорила до и после того, как разразился скандал. Когда я узнала об этом, мой муж перестал помогать компании, которая работает в России. Мой супруг никогда не имел дел с Россией, но его фирма осуществляла перевозки между двумя заводами эстонской компании, один из которых фактически находился в России», – сказала Кая Каллас.

«И как только об этом стало известно, уже на следующий же день на пресс-конференции я смогла сказать, что данное предприятие прекращает оказывать услуги этой эстонской компании. И более того, в пятницу мой муж также вышел из состава акционеров этой компании. Никакой связи больше нет», – добавила премьер.