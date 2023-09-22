    Индекс бутерброда ДВ: осенний ценопад

    Больше года ДВ наблюдают за ценами на ланч журналиста.Фото: Liis Treimann

    Рассказываем о том, как изменилась стоимость нашего журналистского ланча, а также, где в Таллинне самая дешевая рыба и сливки.

    Индекс бутерброда «Деловых ведомостей» в сентябре снизился уже второй месяц подряд. Конец лета и начало осени – традиционное время для дефляции, связанное с появлением нового урожая. И хотя мы не включили в ланч ни овощи, ни фрукты (и жалеем об этом), он подешевел за счет хлеба, сливок и масла, что также может быть связано с сезонностью.

    Что такое Индекс бутерброда ДВ

    Это абсолютно необъективный и ненаучный (и потому столь нами любимый) показатель, задуманный как дневник катастрофического роста цен в 2022 году. Теперь он все чаще говорит о его замедлении.

    Мы выбрали самые любимые редакцией продукты: бутерброд с лососем и кофе со сливками. И фиксируем цены на их ингредиенты в торговых сетях Таллинна. К нашим обычным Grossi, Maxima, Prisma, Rimi и Selver теперь добавился Lidl. Считаем среднюю цену условного ланча (это не настоящая цена бутерброда и чашки кофе – ведь в нее входит полкило кофе и 200 г масла, но динамику проследить можно).

    -4,7%составил Индекс бутерброда ДВ в сентябре – на столько цена набора была ниже, чем в августе.
    Интересно, что по сравнению с сентябрем 2022 года индекс опустился еще больше – 6,7%.
    Если посмотреть на официальные данные, то окажется, что индекс потребительских цен в августе повысился по сравнению с августом прошлого года на 4,6%.
    Наибольший вклад в официальную инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки – более четверти от общего повышения индекса. По сравнению с августом прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 14,9%, молоко, молочные продукты и яйца – на 10,9%, мука, мучные изделия и крупяные продукты – на 14,6% и овощи – на 6,3%. При этом существенно замедлили инфляцию цены на жилье (-9,5%), бензин (-6,6%) и дизельное топливо (-9,3%), отмечает руководитель рабочей группы Департамента статистики Виктория Трасанов.
    Ни хлеб, ни молочные продукты, которые покупают журналисты ДВ, не подорожали в среднем. Однако в Grossi, например, закончилась скидка.
    Фото: dv.ee
    Но скидки продолжаются в Maxima.
    Фото: dv.ee
    Сливочное масло подешевело в Prisma.
    Фото: dv.ee
    Но кофе дорожает, это видно почти по всем сетям.
    Фото: dv.ee
    Самую дешевую красную рыбу мы нашли в Selver.
    Фото: dv.ee
    Но сливки в этой сети сильно подорожали. За самыми дешевыми – вряд ли мы вас удивим – придется ехать в Lidl. Там можно найти пачку в 200 мл жирностью 10% за 0,25 евро.
    Фото: dv.ee

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