Предварительная оценка: в сентябре инфляция продолжила снижаться
Больше всего подорожали продукты питания.Фото: Andras Kralla
По оперативной оценке Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96 процента в годовом исчислении, по сравнению с августом индекс находился на том же уровне.
В августе цены выросли на 4,6 процента в годовом исчислении, сообщил ранее Департамент статистики.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на индекс потребительских цен в августе по сравнению с августом прошлого года больше всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, на которые пришлось более четверти общего роста.
Более точные данные за сентябрь Департамент статистики опубликует через неделю.
В сентябре прошлого года индекс потребительских цен вырос на целых 23,7 процента.
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