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dv.ee

29 сентября 2023 в 5:54









Предварительная оценка: в сентябре инфляция продолжила снижаться

Больше всего подорожали продукты питания. Фото: Andras Kralla

По оперативной оценке Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96 процента в годовом исчислении, по сравнению с августом индекс находился на том же уровне.

В августе цены выросли на 4,6 процента в годовом исчислении, сообщил ранее Департамент статистики.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на индекс потребительских цен в августе по сравнению с августом прошлого года больше всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, на которые пришлось более четверти общего роста.

Более точные данные за сентябрь Департамент статистики опубликует через неделю.

В сентябре прошлого года индекс потребительских цен вырос на целых 23,7 процента.