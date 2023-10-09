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dv.ee

9 октября 2023 в 7:51









Стал известен будущий облик Петровской площади в Нарве

Лучшим было признано решение «Piiritaja», предложенное архитектурным бюро Arhitekt Must. Фото: Arhitekt Must

Городская управа Нарвы в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии организовала архитектурный конкурс, чтобы найти новое пространственное решение Петровской площади и ее окрестностей и создать в городе функциональную и привлекательную главную площадь.

Проект включал в себя Петровскую площадь, близлежащие бастион «Триумф» и ров, Пушкинский сквер, историческую улицу Балти и сквер Салме. Цель мэрии – получить в результате конкурса идею усовершенствования организации дорожного движения на Петровской площади, чтобы нынешняя асфальтированная площадь, ориентированная на автомобили, стала удобным для пешеходов и привлекательным городским пространством, где можно было бы проводить общественные мероприятия. Решение должно учитывать и требования, продиктованные близлежащим пунктом пересечения границы.

На архитектурный конкурс прошли отбор тринадцать концептуальных проектов, из которых лучшим было признано решение «Piiritaja», предложенное архитектурным бюро Arhitekt Must.

«Петровская площадь уже давно не является для местных жителей центральной площадью города, важные мероприятия здесь проводятся лишь несколько раз в году, а в остальное время площадь используется в качестве автостоянки. Это также одно из самых неблагоприятных для пешеходов мест в Нарве из-за шума транспорта и загрязнения воздуха. Мы хотим создать здесь красивую и современную городскую среду, избавиться от парковок посередине площади и воссоединить с площадью треугольную часть Пушкинского сквера», – сказала член жюри и директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

По мнению жюри, эскиз «Piiritaja» оказался одним из самых симпатичных произведений конкурса, цельным и хорошо зонированным, имеющим сильную и ясную мысль. «Работа объединяет исторические пласты в новое, функциональное целое. Основные пространственные решения приняты правильно, структура четкая. Обозначение исторических зданий с помощью пространственных ферм создает собственный мир», – прокомментировал сильные стороны работы архитектор Калле Веллевоог, член жюри и руководитель программы «Хорошее общественное пространство».

Согласно архитектурному эскизу, будет восстановлена историческая треугольная форма Петровской площади. Площадь получит и несколько новых различных функций. Вдоль рва запланирована зона активности – спортивные площадки и зона отдыха. Существующий парк сохранит высокие деревья и прежний характер места. С целью подчеркнуть довоенную структуру зданий на площади появятся павильоны, зона для пикника и кафе, уголок для чтения и игровая площадка планируются. Между павильонами разместятся уютные зеленые дворики. На площади также разместится сцена – невысокий деревянный помост, который можно будет использовать как для выступлений во время парадов, так и как место для ежедневных встреч молодежи.

«В целом это очень сильная работа и все участки конкурсной территории проработаны до такой степени, что с некоторыми изменениями и доработками, которые будут внесены в сотрудничестве города и архитекторов во время проектирования, Нарва обзаведется функциональной и приятной городская площадь», – добавила Кайе Энно.

Всего на архитектурный конкурс Петровской площади было представлено пятнадцать концептуальных проектов, тринадцать из которых прошли квалификацию.

Общий призовой фонд архитектурного конкурса составил 25 000 евро.

Первая премия (9000 евро) досталась архитектурному бюро Arhitekt Must за концептуальный проект «Piiritaja», авторы Отт Алвер, Мари Расс, Алвин Ярвинг, Луйза Мяннилаан и Патрик Барбо.

Вторую премию (7000 евро) получила концепция «Hoovid» и ее авторы Керту Йоханна Йыэсте, Ра Мартин Пухкан, Сийм Танель Тыниссон и Тристан Кревальд из архитектурного бюро Stuudio TÄNA.

Третью премию (5000 евро) получил автор концепции проекта «Saal» Виллем Томисте из архитектурного бюро Stuudio Tallin.

Кроме того, две поощрительные премии, каждая в размере 2000 евро, были присуждены архитектурному бюро KOKO Arhitektid за концептуальный проект «Pärl» (авторы: Катри Соонберг, Кевин Ламп, Лембит-Каур Стёр, Лера Михайлова, Мартин Таго и Райво Котов) и архитектурной фирме OAAS Arhitektid за концептуальный проект «September» (авторы Ивар Лубяк и Мария Пукк).

В состав жюри конкурса вошли являвшаяся во время оценивания мэром Нарвы Катри Райк, директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, городской архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу, руководитель программы «Хорошее общественное пространство» Калле Веллевоог из Союза архитекторов Эстонии, а также представители Союза архитекторов Эстонии, архитекторы Тоомас Таммис и Лийс Уустал и ландшафтный архитектор Керсти Лоотус в качестве представителя Союза ландшафтных архитекторов Эстонии.

Конкурс был организован в рамках продолжения программы EV 100 «Хорошее общественное пространство», которую финансируют Министерство культуры, Министерство финансов и сами местные самоуправления. Архитектурный конкурс Петровской площади Нарвы стал 34-м архитектурным конкурсом, организованным в рамках программы.