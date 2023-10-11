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Янно Рийспапп

11 октября 2023 в 12:45









Южнокорейский судостроительный гигант инвестирует 45 миллионов в Elcogen

Генеральный директор HD Hyundai Кисун Чунг (слева) убежден, что стратегическое сотрудничество с Elcogen станет основой в разработке более устойчивых энергетических решений. Также на фотографии президент Алар Карис, посол Эстонии в Южной Корее Стен Шведе и генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу. Фото: Raigo Pajula/Президентская канцелярия

Южнокорейский судостроительный гигант, входящий в группу HD Hyundai, инвестирует 45 миллионов евро в Elcogen, что позволит эстонской компании в том числе построить новый завод по производству топливных элементов производственной мощностью 360 мегаватт.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) активизирует сотрудничество с Elcogen в области технологий производства энергии без выбросов и экологически чистого водорода. Эти инвестиции станут продолжением соглашения о сотрудничестве в области исследований и разработок, подписанного между компаниями в январе, сообщает компания в пресс-релизе.