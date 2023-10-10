    Завод электроники в Нарве возобновил работу и ожидает возвращения промышленности из Азии в Европу

    Завод Dicro Eesti в Нарве.Фото: Николай Андреев

    Финская компания Dicro сообщила, что на ее заводе в Нарве приступили к работе первые сотрудники.

    Dicro Eesti арендовала цех, в котором ранее работало предприятие Amphenol ConneXus, наняла часть его сокращенных сотрудников и теперь намерено увеличить штат. В связи с зеленым поворотом в Европе в компании Dicro ожидают роста спроса на свою продукцию – провода, печатные платы и другие электронные компоненты, в том числе для электромобилей.
    Dicro – семейная компания финского происхождения, которая с 1987 года производит проводку и другие электронные компоненты по заказам других компаний. Главный офис и отдел продаж компании расположен в Финляндии, в городе Нуммела недалеко от Эспоо, а все производственные мощности ранее находились в Раквере, где работали около 90 человек.
    Как писали в мае ДВ, Dicro Eesti решила перенять производственное помещение и часть сотрудников у Amphenol ConneXus, которая сократила всех 130 сотрудников в Нарве, а оборудование вывезла в Македонию, где рабочая сила дешевле. Ожидалось, что благодаря приходу финской компании работу сохранят около 40 человек, хотя руководитель Dicro Eesti Томи Ранта предпочел не называть тогда точное количество рабочих мест. Теперь владелец и исполнительный директор Dicro Яри Эйро сообщил, что на заводе в Нарве оборудовано более 150 рабочих мест, для которых планируется нанять сотрудников:
    «В последнее время наши клиенты неоднократно получали сигналы о хороших перспективах на будущее. Открытие завода в Нарве было возможностью, от которой нельзя было отказаться, и настало время идти в ногу с ростом клиентов. Благодаря нарвскому заводу у нас теперь много производственных площадей и огромный потенциал квалифицированной рабочей силы на городском рынке труда. Таким образом, мы можем реагировать на масштабные проекты и новых клиентов лучше, чем раньше. В нарвский завод вложены сотни тысяч евро для оснащения производства новым оборудованием», – сказал Яри Эйро.
    Dicro ожидает, что тенденцией станет перенос производств, которые европейские фирмы ранее вывозили в Азию, обратно в Европу. При этом, перенос предприятий из Европы в Азию станет сложнее.
    «Скорее, сейчас ищут производственные мощности в близлежащих регионах. Эстония находится всего в одном дне пути от Скандинавии и Центральной Европы с точки зрения производственного аудита, прототипов продукции, испытаний и серийного производства. Для многих клиентов важны опыт, гибкость, качество, надежная доставка, знание языков, минимальные культурные различия и короткие расстояния. Успех Dicro основывался на них на протяжении десятилетий», – говорит владелец компании.

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