Объемы импорта и экспорта в сентябре резко сократились

Новое обязательство на шее эстонских импортеров – и многие о нем даже не подозревают

Все эстонские компании, импортирующие цемент, железо, сталь, алюминий, удобрения, электричество или водород из стран, не входящих в ЕС, с октября должны зарегистрироваться в Департаменте охраны окружающей среды, а с нового года – отчитываться об углеродных выбросах на приобретенный товар.