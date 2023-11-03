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dv.ee

3 ноября 2023 в 6:43









Объемы промпроизводства продолжают падать

Больше всего упало производство электроники, это связано с высокой базой прошлого года. Фото: Andras Kralla, Иллюстративное фото

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в сентябре 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,5% меньше, чем в этом же месяце 2022 года.

Производство сократилось в двух секторах: в энергетике на 37,6% и в обрабатывающей промышленности на 10,9%. В горнодобывающей промышленности производство осталось почти на том же уровне, сократившись всего на 0,3%.