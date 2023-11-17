    Связанная с эстонской биржевой компанией фирма работает над проектом в Крыму

    Владимир Маслов и Эрнесто Преатони – давние партнеры. У обоих есть бизнес-интересы и в Эстонии, и в России. И не только там.Фото: Елена Ценно

    Холдинг Domina Group, принадлежащий собственнику Pro Kapital Эрнесто Преатони, не только активно развивает гостиничный бизнес на Черноморском побережье России, но и имеет проекты на территории Крыма.

    Летом в интервью «Ведомостям» Преатони рассказывал о том, что Domina собирается расширить круг своих интересов в России, и он со своим партнером Владимиром Масловым планирует сфокусироваться на уже существующих отелях, потерявших бренд международных сетей. «Мы убеждены, что в ближайшее время у российских отелей, утративших бренд, появится потребность в иностранном менеджменте», – говорил тогда Преатони.
    В этом году Domina подписала договор о сотрудничестве с курортно-гостиничным кластером «Лучи» и российскими гостиничными операторами Alean Collection и AZIMUT Hotels, в рамках которого в Анапе на площади в 31 гектар к 2029 году должен появиться гостиничный комплекс на тысячи номеров. Domina выступает одним из трех участников проекта, общая стоимость которого, по словам его участников, оценивается в 48 миллиардов рублей.
    Для управления проектами в октябре прошлого года, т.е. через несколько месяцев после начала войны в Украине, была зарегистрирована российская компания Domina Management. Уже через год ее управляющий партнер Владимир Маслов объявил о том, что компания планирует расширяться не только на юге России, но и имеет виды на аннексированный Крым.
    «У Domina есть планы по поводу расширения. Мы сейчас растем, у нас есть несколько хороших значимых клиентов, с которыми мы сотрудничаем по поводу создания и проектирования новых отелей. Что важно – это отели большие, более 400 номеров, и находятся они в курортной зоне. Мы на данный момент работаем по проекту в Крыму. Надеюсь, выйдем на проект в Геленджике. Мы работаем с несколькими возможными направлениями в республиках Северного Кавказа», – рассказал Владимир Маслов РБК-Кубань.
    Владимир Маслов вместе с Эрнесто Преатони управляет и эстонским бизнесом Domina – здесь он по-прежнему остается членом правления AS Domina Vacanze Holding. Судя по последнему опубликованному годовому отчету за 2019 год, компания, в свое время образовавшаяся в результате разделения Pro Kapital Grupp, несла убытки.
    В российской Domina Management Эрнесто Преатони владеет 80%, еще 20% компании принадлежит Дарье Масловой. Исторически российские компании группы Domina связаны с эстонской биржевой компанией Pro Kapital: так, прежним владельцем «Домина Рус» была практически одноименная российская фирма «ПРО Капитал Рус». Последней до сих пор управляет Владимир Маслов, а владеет – компания из ОАЭ Lesterball Commercial Inc. Ныне компанией «Домина Рус» владеет другая компания из Арабских Эмиратов – Sinai Falcon Ltd. Всего в России партнер Преатони Владимир Маслов управляет семью компаниями, владельцы которых зарегистрированы в ОАЭ, Швейцарии и на Мальте.

    По последнему отчету за третий квартал 2023 года, семье Эрнесто Преатони принадлежало около половины Pro Kapital Grupp. В настоящее время большая часть акций компании принадлежит собственникам через представительские счета в Clearstream Bank (10,55%), Райффайзенбанке (53,26%) и CACEIS BANK 12,72%.

    Российским СМИ представители Domina Management довольно откровенно говорят о своих планах по развитию бизнеса в России. Так, например, в феврале этого года директор компании по развитию Полина Ефимова на вопрос о том, не жалеет ли компания о том, что осталась в России, в то время как международные бренды приняли решение из нее уйти, заметила, что свято место пусто не бывает. «Ушли одни, пришли другие. Конечно же, мы не жалеем. Для нас это стало стимулом к развитию в пределах Российской Федерации», – сказала она Horeca.Estate.
    А в июне Эрнесто Преатони заявил «Ведомостям», что рынок России после ухода крупных иностранных игроков стал настоящей мечтой любого бизнесмена.
    ДВ поинтересовались у Domina Management, чем обусловлено активное развитие компании в России, как продвигается ее проект в Крыму, не считает ли она открытие там гостиницы рискованным проектом и планирует ли руководство компании отказаться от своего эстонского бизнеса.
    «Domina Management не инвестирует и не планирует инвестировать в России. Мы не собираемся строить гостиницы. Domina Management – консалтинговая компания и занимается консультированием в области создания и управления отелями, мы также взаимодействуем с Domina Coral Bay (Египет) и планируем организовывать централизованное бронирование номеров русскими туристами в Египте. Что касается развития бизнеса в Эстонии, рекомендую отдельно обратиться в офис Domina в Эстонии. Я не располагаю такой информацией», – сообщила ДВ директор по маркетингу и PR Domina Management Оксана Серегина.
    В ответ на замечание журналиста о том, что фактически российской Domina Management и эстонской Domina Vacanze Holding управляет один и тот же человек, Владимир Маслов, и просьбу прокомментировать его заявления о крымском проекте Domina, Оксана Серегина ответила, что речь идет о консалтинговых проектах.
    Не горит желанием общаться с западной прессой и Эрнесто Преатони. На его официальном сайте поясняется причина, по которой с марта 2022 года он решил ограничить публичные выступления в связи с войной в Украине. «На самом деле, он осознавал, что его умеренная позиция ошибочно может показаться пропутинской», – сообщается на его сайте.

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