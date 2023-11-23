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dv.ee

23 ноября 2023 в 9:58









В новом году онлайн-платформы должны будут предъявлять налоговикам доходы, полученные продавцами

Данные о доходах пользователей придется представить и AirBnB, предлагающей услугу краткосрочной аренды. Фото: Liis Treimann

В новом году онлайн-платформы начнут предоставлять Налогово-таможенному департаменту информацию о действующих на них продавцах и поставщиках услуг, а также заработанных ими доходах, однако это не избавит человека от подачи декларации.

Данные будут, например, представлять AirBnB, Yaga и Autolevi. Обязанность отчетности применяется к лицу, если оно совершает не менее 30 сделок и/или получает с продажи плату в размере более 2000 евро.