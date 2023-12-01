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dv.ee

1 декабря 2023 в 14:04









Правительство из экономии запретило министерствам заказывать и раздавать сувениры

Инициатором новой меры экономии выступила лично премьер-министра Кая Каллас Фото: Raul Mee

Правительство приняло решение, что министерства, их подведомственные учреждения и госкомпании более перестанут заказывать и распространять сувениры, это должно сэкономить десятки тысяч евро ежегодно.

Такую меру экономии инициировала премьер-министр Кая Каллас.

«На производство всех этих толстовок, термокружек, ручек тратится очень много природных ресурсов, и в итоге эти массы сувениров бесполезно валяются на полке. Такое изготовление подарков на деньги налогоплательщиков не является ни устойчивым, ни разумным», — цитирует председателя правительства Rus.ERR

По данным канала, в министерствах по-разному отнеслись к инициативе, одни ведомства говорят, что подарки и сувениры — важная часть поощрения сотрудников, волонтеров и партнеров, в других готовы на них экономить.