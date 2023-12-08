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Ярослав Тавгень

8 декабря 2023 в 10:47









Олег Осиновский: «В бизнесе так не делают!»

Проект Skinest Arenduse OÜ, принадлежащей Олегу Осиновскому, преследуют неприятности. Фото: Liis Treimann

Предприниматель Олег Осиновский был очень удивлен, узнав, что Tallinna Vesi предъявила претензии в адрес строителей его девелоперского проекта «Новая Голландия» на страницах Äripäev. Он считает такое поведение крайне странным.

«Если у Tallinna Vesi есть какая-то проблема, они должны общаться со строителем. Почему они это делают через газету? – задается вопросом он. – Если случилась какая-то проблема, то пришли бы и спросили у строителей или у наших руководителей. Наши бы помогли как-то, не бросили бы мы эту "Таллиннскую воду". А жаловаться через газету... Прямо как из леса».