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20 декабря 2023 в 9:36









СМИ: работающий в Эстонии гигант спортивных товаров ведет секретный бизнес в России

Открытие магазина Decathlon в России. Фото: Liis Treimann

Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon тайно продолжает продавать спортивную одежду в России, несмотря на официальный уход с рынка в знак протеста против войны России в Украине. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на расследование французского издания Disclose.

Международный концерн по производству спортивных товаров Decathlon, оборот которого в прошлом году составил 15,4 млрд евро, объявил, что покидает российский рынок всего через несколько недель после российского вторжения в Украину.