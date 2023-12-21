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dv.ee

21 декабря 2023 в 8:10









Коалиция сняла с повестки вопрос о создании комиссии по делу бизнеса в России супруга Каллас

Фото: Джон Тис, Scanpix

Парламент Эстонии не поддержал предложение о создании следственной комиссии, которая выяснила бы обстоятельства бизнес-деятельности в России предприятия, связанного с супругом премьер-министра Каи Каллас Арво Халликом, пишет ERR.

С такой инициативой выступила оппозиционная партия Isamaa, которая в числе прочего предлагала попытаться выяснить, знала ли глава правительства, что компания ее супруга ведет бизнес, связанный с РФ, а также не противоречила ли такая коммерческая деятельность после введения антироссийских санкций содержанию и целям этих санкций.

По оценке Isamaa, следственная комиссия не стала бы судебным органом, а ее цель – лишь установить факты.