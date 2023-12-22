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dv.ee

22 декабря 2023 в 12:05









Карис провозгласил закон о снижении зарплат высшим чиновникам

В ближайшие пять лет, кроме членов правительства, будет сокращено повышение зарплат судий. Фото: Liis Treimann

Президент Алар Карис провозгласил четыре закона, один из которых уменьшит индексацию заработной платы высших государственных служащих в течение следующих пяти лет. В 2025-2028 годах они будут получать меньше, чем предполагалось ранее.

Согласно Закону о заработной плате высших государственных служащих, а также в соответствии с изменением других законов, повышение зарплат членам правительства, судьям и некоторым другим высокопоставленным государственным служащим будет сокращено в период с 2024 по 2028 год, сообщила президентская канцелярия.

С изменениями в Законе о государственных пошлинах изменяются ставки государственной пошлины, связанной с выдачей разрешений в сфере охраны окружающей среды, морском секторе и секторе наземного транспорта.

Закон о поправках к Закону об экологических платежах, Закону о лесах и Закону о промышленных выбросах с 1 июля следующего года повысит ставки платежей за отходы предприятий, загрязняющие воздух, водоемы, подземные воды и почву, а также за размещение опасных отходов и отходов сланцевой отрасли.

Наконец, в Эстонии создается хранилище сельскохозяйственных данных для обработки данных, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, этого требует провозглашенный Закон о реализации общей сельскохозяйственной политики Европейского Союза. Хранилище станет частью запланированного ранее в качестве пилотного проекта реестра сельскохозяйственных субсидий и сельскохозяйственных угодий. Контролером реестра выступает PRIA.