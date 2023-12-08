Карис не провозгласил поправки к Закону о налогообложении
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Andras Kralla
Президент Эстонии Алар Карис в пятницу не стал провозглашать принятый Рийгикогу 22 ноября законопроект о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон о налогообложении, пишет rus.err.ee.
По словам президента, данный законопроект не соответствует Конституции, поскольку был принят в парламенте с нарушением процедурных норм, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам Алара Кариса, в случае с указанным законом все поправки, которые правительство сочло обструкционными, были внесены фракцией EKRE и ее членами, но увязка законопроекта с вопросом доверия приводит к ограничению прав всех остальных депутатов Рийгикогу, в том числе тех, которых нельзя обвинить в препятствовании законодательной деятельности.
В пятницу спикер парламента Лаури Хуссар (Eesti 200) заявил, что закон, который президент вернул Рийгикогу, в первую очередь обсудит конституционная комиссия, а затем он снова будет обсуждаться в большом зале.
Еще три недавно принятых парламентов закона, которые также были увязаны с доверием правительству, президент Эстонии в пятницу провозгласил.
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