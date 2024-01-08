    Реформисты предложили отменить бесплатный общественный транспорт в Таллинне

    С 1 января 2013 года Таллинн стал первой европейской столицей, отменившей плату за проезд в общественном транспорте для местных жителей.Фото: Andres Haabu

    Оппозиционная Партия реформ в Таллиннском городском собрании считает, что бесплатный общественный транспорт в столице следует отменить, но центристы, которые много лет управляют главным городом Эстонии, такую инициативу не поддерживают, пишет rus.err.ee.

    По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртеля-Пеэтера Пере, город в целом должен использовать деньги, выделяемые на общественный транспорт, гораздо более разумно: «Если мы тратим на общественный транспорт 124 миллиона евро в год, то 35 процентов от этой суммы, или 54 миллиона евро, составили бы неполученные доходы от продажи билетов, потому что в 2012 году, до появления бесплатного общественного транспорта, доходы от билетов составляли 35 процентов бюджета. Стоимость трамвайной линии в Старый порт, включая деньги ЕС, составила 51 миллион евро. Это означает, что если бы город использовал деньги налогоплательщиков более разумно, мы могли бы строить новую трамвайную линию каждый год».
    Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал, что пока у власти в Таллинне находится Центристская партия, бесплатный общественный транспорт не исчезнет.
    С 1 января 2013 года Таллинн стал первой европейской столицей, отменившей плату за проезд в общественном транспорте для местных жителей.

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