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dv.ee

15 января 2024 в 14:21









Государство намерено собирать больше налогов со сделок по слиянию и поглощению

Здание суперминистерства. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Налогово-таможенный департамент совместно с Министерством финансов меняет правила налогообложения, согласно которым увеличится подоходный налог в случае слияний и поглощений компаний, передает rus.err.ee.

Налогово-таможенный департамент в сотрудничестве с Министерством финансов планирует изменить систему и положить конец распространенной схеме debt push-down (способ финансирования сделки, при котором кредит, привлеченный с целью приобретения бизнеса, переносится на сам бизнес и обслуживается за счет его операционных доходов – прим. ред.)

Используя такую ​​схему, инвесторы не несут налоговых обязательств при выводе денег, использованных для покупки компании, из самой приобретенной компании.

В министерстве не смогли точно сказать, сколько дополнительных доходов поступит в государственный бюджет в результате изменения налоговых правил, но оценили эту сумму примерно в 10 млн евро в год.

10 января Эстонская ассоциация частного акционерного и венчурного капитала, представительная организация финансового сектора Finance Eesti и Союз банков Эстонии направили политикам письмо с критикой запланированных изменений – по оценке организаций, это изменение незамедлительно окажет негативное влияние на инвестиционную среду Эстонии.