    Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции

    Протесты против миграционного закона во Франции. Фото: Mathieu Pattier/SIPA

    За два дня до вступления миграционного закона в силу Конституционный совет Франции удалил из него треть статей, передает DW.

    Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции. В субботу, 27 января, его текст был опубликован в официальном журнале Пятой республики. За день до этого его подписал президент Франции Эмманюэль Макрон. А 25 января Конституционный совет Франции хотя и признал его, но указал, что ряд статей закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции и отклонил более трети текста законопроекта.
    Так, были отклонены статьи, ужесточающие правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение «миграционных квот». Отклонено также ужесточение условия получения некоторых социальных пособий, предполагавшее, что безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза смогут рассчитывать на них не ранее чем через 5 лет пребывания во Франции.
    Законопроект в числе прочего предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов.  Кроме того, лица с двойным гражданством, совершившие преступления против сотрудников правоохранительных органов Франции, могут лишиться французского паспорта. «Жесткие меры сегодня необходимы», – заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Противники закона считают, что он способствует росту правых настроений, а также дискриминации по расовому и национальному признакам.
    В первоначальной версии законопроект наряду с упрощенными мерами по депортации нелегалов был призван способствовать интеграции мигрантов. Однако впоследствии верхняя палата французского парламента – Сенат, в котором у сторонников Макрона нет большинства, ужесточила большинство положений документа.
    Это ужесточение вызвало, как критику правозащитников, так и массовые протесты мигрантов во Франции.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
У ида-вируской учительницы потребовали заявление на отпуск на время забастовки
«Мне нравится работа учителя…но я больше так не могу»
Младший брат известного радиоведущего стал самым молодым предпринимателем Раквере
Эпицентр
Непобедимый могильщик фирм отправляет кредиторов в нокаут, судьи загнаны в угол
За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.
За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.
Все большие материалы
Инвестор
ВВП США вырос в 2023 году на 2,5%
ВВП США вырос в четвертом квартале на 3,3%, а за весь 2023 год на 2,5%, сообщает Bloomberg.
ВВП США вырос в четвертом квартале на 3,3%, а за весь 2023 год на 2,5%, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Intel сделал то, что умеет лучше всего - разочаровывать. А рынок-то иррациональный!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Левая идея, которую придется принять и правым
В последнее время в Эстонии обострилась дискуссия по поводу бесплатного общественного транспорта. Правящая коалиция настаивает, что это непозволительная для страны роскошь, и там, где может, отменяет его. Однако ее действия идут вразрез с глобальным трендом, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
В последнее время в Эстонии обострилась дискуссия по поводу бесплатного общественного транспорта. Правящая коалиция настаивает, что это непозволительная для страны роскошь, и там, где может, отменяет его. Однако ее действия идут вразрез с глобальным трендом, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект