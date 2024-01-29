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dv.ee

29 января 2024 в 7:18









Фирма Осиновских вывезла из России руду Алишера Усманова на 770 млн евро

Олег Осиновский лично отвечать на вопросы отказался. Фото: Andras Kralla

Известный бизнесмен Олег Осиновский во время войны в Украине оформил свои железнодорожные бизнесы в России на имя своей близкой родственницы Вероники Осиновской, после чего компания вывезла из России огромное количество железной руды, принадлежащей олигарху Алишеру Усманову, пишет Eesti Ekspress.

После начала полномасштабной войны в Украине больше всего товаров из России вывезла малоизвестная эстонская логистическая компания Vero Logistics OÜ. Компания перевезла через восточную границу железной руды на сумму 777 миллионов евро, большая часть которой была доставлена в Европейский Союз.