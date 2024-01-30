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dv.ee

30 января 2024 в 7:49









Потребление продолжает падать: доходы предприятий розничной торговли уменьшились на 8%

В 2023 году доход от продаж более всего (на 11%) снизился у магазинов промышленных товаров. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, общий доход от продаж у предприятий розничной торговли в 2023 году составил 10,5 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом доход от продаж сократился в постоянных ценах на 8%.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в 2023 году доход от продаж сократился как у продовольственных магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива. «Доход от продаж более всего (на 11%) снизился у магазинов промышленных товаров, у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива (5%) и у продовольственных магазинов (4%)», – уточнила Пихлак.