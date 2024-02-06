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Ану Йыги

6 февраля 2024 в 9:17









Торги акциями финской строительной компании остановлены из-за банкротства ее «дочек»

Один из домов, в котором Lehto Group продает квартиры. Фото: Lehto Group

Торги акциями строительной группы Lehto были приостановлены на Хельсинкской фондовой бирже, после того как три ее ключевые дочерние компании решили подать заявления о банкротстве, пишет Kauppalehti.

На компании, подавшие заявление о банкротстве, приходится почти вся основная деятельность Lehto, связанная со строительством жилья и офисов, а также большая часть оборота группы. Lehto Asunnot Oy, Lehto Tilat Oy и Lehto Korjausrakentaminen Oy подадут заявление о банкротстве, сообщили в группе. Меж тем дочерние компании Lehto Components Oy и Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy продолжают деятельность.

В настоящее время Лехто оценивает варианты продолжения работы, продажи или реструктуризации материнской компании и остальных дочерних компаний. В том числе речь может идти о смене направления деятельности головной фирмы.

В Lehto пыталась найти решения, позволяющие адаптироваться к сложной рыночной ситуации в строительном секторе, заявили в компании. 18 декабря прошлого года в группе заявили о провале попыток продажи дочерних компаний. Уже тогда компания считала, что без дополнительного финансирования или увеличения дохода от новых проектов она не сможет выполнить свои платежные обязательства в первом квартале 2024 года. Обанкротившимся дочерним компаниям больше не хватает денежных средств для продолжения деятельности.

Акции Lehto Group за год подешевели на бирже более чем на 85 процентов и вчера стоили чуть больше 3 центов.