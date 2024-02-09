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dv.ee

9 февраля 2024 в 7:08









Экспорт упал в декабре на четверть

Фото: Raul Mee

В прошлом декабре экспорт товаров сократился на 23%, а импорт на 29%. За весь год падение составило соответственно 16% и 17%. В декабре товаров было экспортировано на сумму 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота в декабре составил 282 миллиона евро, что на 264 миллиона евро меньше, чем годом ранее.

В декабре из товаров наиболее экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продовольствие, а также древесина и изделия из дерева. Основными статьями импорта были транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продовольствие, а также электрооборудование. Товары в декабре экспортировались в основном в Финляндию, Латвию и Швецию, а импортировались из Финляндии, Литвы, Германии и Латвии.