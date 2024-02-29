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dv.ee

29 февраля 2024 в 6:27









Законопроект об автоналоге в Рийгикогу закидали поправками

Первое чтение законпроект об автомобильном налоге прошел в середине февраля. Фото: Andras Kralla

Оппозиционные фракции Рийгикогу внесли более 800 поправок к законопроекту о введении в Эстонии автомобильного налога, критики говорят, что реформа может противоречить нормам Европейского Союза.

В нынешнем виде законопроект предполагает, что налог должен быть уплачен на автомобиль, который впервые проходит регистрацию в Эстонии, однако, если машина ранее была зарегистрирована в другой стране ЕС, идея может вступать в противоречие с общеевропейским законодательством. В финансовой комиссии Рийгикогу уже допустили, что законопроект может быть скорректирован, передает Rus.ERR

Возможное противоречие между новым налогом и законодательством ЕС – далеко не единственный повод для критики инициативы коалиции, всего оппозиционные фракции внесли более 800 поправок к законопроекту и теперь готовятся к его обструкции. Вечер среды, 28 февраля был конечным сроком внесения поправок к законопроекту, первое чтение инициатива прошла в середине февраля.