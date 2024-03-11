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Financial Times

11 марта 2024 в 14:37









Согласятся ли крупные технологические компании играть по европейским правилам?

Маргрет Вестагер, заместитель председателя Еврокомиссии по цифровым технологиям, еврокомиссар по вопросам конкуренции, ввела новое регулирование цифровых рынков и попыталась обуздать интернет-гигантов штрафами. Фото: JOHN THYS, AFP/Scanpix

С прошлой недели правила работы в ЕС крупных онлайн-платформ серьезно изменились. Теперь они должны соответствовать закону о конкуренции. Но этого слишком мало и слишком поздно, говорят некоторые участники рынка.

Основатель берлинского стартапа поисковой системы Ecosia Кристиан Кролл говорит, что последние несколько месяцев сильно стрессовал, ожидая, как более крупный конкурент его компании – Google – будет соблюдать новые правила ЕС, направленные на открытие конкуренции.

Чтобы соответствовать Закону о цифровых рынках, Google должен предоставить своим пользователям так называемый экран выбора, чтобы они могли выбрать службы по умолчанию, такие как интернет-браузеры или поисковые системы.

Но Кролл опасается, что правила могут привести к тому, что его компания окажется в худшем положении, чем до того, как правила были введены, поскольку Google по-прежнему может предлагать свои собственные услуги наряду с менее привычными альтернативами.

Он уже видел доказательства того, что трафик пойдет прямо в Google.