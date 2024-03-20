«Мы старались, пока могли». Кредиторы обанкротившейся строительной компании требуют более 4 млн евро

Угроза банкротства: еще одно сберегательное общество испытывает трудности с выплатами

Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.

Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.