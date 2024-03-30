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30 марта 2024 в 8:12









Правительство одобрило поправки к Закону о дорожном страховании

Фото: Андрес Хаабу

Правительство одобрило законопроект, согласно которому в эстонское законодательство будут включены изменения директивы Европейского союза, призванные обеспечить лучшую защиту пострадавших в ДТП с участием автомобилей и самокатов, пишет ERR.

В результате изменений основа страхования останется прежней: защиту получит как пострадавший в аварии, который получает страховое возмещение, так и ее виновник, за которого страховщик возмещает ущерб, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В соответствии с законопроектом, изменятся правила страхования автомобилей. В частности, если у машины в какой-то момент не окажется действующей страховки, то сразу же начнет действовать автоматическая, которую предоставит Эстонский фонд дорожного страхования.

Лимиты максимальных возмещаемых страховых сумм увеличатся: с 1,2 млн евро до 1,3 млн евро в случае имущественного ущерба и с 5,6 млн евро до 6,45 млн евро – в случае телесных повреждений.

Согласно директиве, все наземные транспортные средства со скоростью более 25 км/час или более 14 км/час, если транспортное средство весит более 25 кг, должны быть застрахованы, поэтому в случае вступления поправок к закону в силу некоторые электросамокаты придется застраховать.