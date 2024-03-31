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dv.ee

31 марта 2024 в 12:00









В Таллинне начались коалиционные переговоры

От Isamaa в переговорах участвуют Карл-Сандер Казе, Рийна Солман и Урмас Рейнсалу (на фото). Фото: Liis Treimann

Партия реформ, Социал-демократическая партия, Isamaa и Eesti 200 в полдень в воскресенье, 31 марта, в Доме Яана Поска в Кадриорге начали коалиционные переговоры в Таллинне, передает rus.err.ee.

Основными темами партии Eesti 200 на коалиционных переговорах являются эстоноязычное образование, реформа общественного транспорта и ревизия бюджета.

Isamaa хочет, среди прочего, чтобы новая возможная коалиция сформулировала позицию по вопросу избирательных прав граждан третьих стран на выборах в местные самоуправления, однако другие участники переговоров не согласны с последним и заявили, что не будут обсуждать вопросы государственного уровня на коалиционных переговорах в Таллинне.

Представитель Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере ранее говорил, что в Таллинне существует вакуум власти, который требует быстрых действий, и скорость важнее, чем перечеркивание красных линий во время переговоров.

По словам лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, социал-демократы хотят, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее, а новая таллиннская коалиция сформировалась на следующей неделе.