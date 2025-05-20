Назад 21.05.25, 06:00 Собственница старинной усадьбы на Эндла мечтает продать ее Олегу Осиновскому Среди новых конторских зданий и жилых домов на улице Эндла в глаза бросается деревянный особняк в два этажа – одна из последних уцелевших летних мыз Таллинна. За фасадом ветхого строения кроется и спор владельцев, и потенциальные возможности для застройщиков, и противоречивые мнения хранителей наследия. Одна из собственниц здания хочет его продать и с надеждой посматривает... на Олега Осиновского.

Усадьба Цедерхильм – одна из всего двух уцелевших летних деревянных мыз в столице. Вторая – мыза Шпринкталь в Тонди давно реновирована и приспособлена под испанский культурный центр.

Foto: Liis Treimann

Тысячи, если не десятки тысяч таллиннцев каждый день, проезжая мимо перекрестка улиц Эндла и Коскла, из окна личного или общественного транспорта видят двухэтажное деревянное строение с колоннами в глубине двора. На фоне конторской высотки Telia и новых жилых домов особнячок смотрится последней реликвией давно ушедших эпох.

Возраст у дома по улице Эндла, 61 и правда внушительный – около 200 лет. Во времена его строительства, на рубеже XVIII и XIX веков, Кристийне еще был дачным пригородом Таллинна, а само здание – летней мызой. На картах она значится как дачная усадьба Цедерхильм, по фамилии купеческой семьи, выкупившей владение в 1856 году. То же имя носит и соседний с мызой парк.

Foto: Liis Treimann

Перед Второй мировой войной бывшая мыза ненадолго сделалась табачной мастерской – городские кварталы подступили слишком близко, чтобы по-прежнему наслаждаться здесь дачным отдыхом. А в 1939 году семья Цедерхильм отбыла в Германию в рамках переселения балтийских немцев . Вскоре бывшая мыза была превращена в обыкновенный жилой дом, сперва нарезанный на коммунальные, а затем и на отдельные квартиры. Сейчас в нем восемь квартир, поделенных между тремя собственниками.

Формально дом поделен на восемь квартир. Две из них принадлежат Надежде Скоробогатовой, еще три – Георгию Тимченко, а три – Кай Сааг. Общая площадь объекта недвижимости – 3099 квадратных метров. Меньшая часть дома внешне реновирована, большая выглядит ждущей ремонта. Поскольку мыза Цедерхильм – охраняемый законом памятник старины, работы должны быть согласованы с Департаментом планирования Таллинна. «В прошлом году один из совладельцев объекта подал заявку на получение специальных условий для реставрации здания и частичной перепланировки. После долгого и всестороннего диалога и процесса заслушивания с заявителем мы выдали специальные условия 28 ноября 2024 года», – рассказала ДВ глава отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования Каролин Пихлап. Пихлап пояснила, что на владельцев памятников архитектуры, по сути, возложено только одно обязательство – обеспечить сохранность объекта и его значимых элементов. «Это означает, что, как и любое другое имущество, памятники необходимо содержать в надлежащем состоянии, чтобы их состояние не ухудшалось, а ценность не утрачивалась», – рассказала она. Одна из совладельцев мызы, Надежда Скоробогатова, рассказала ДВ, что уже выполненные работы провела Кай Сааг, а у ее семьи (Скоробогатова и Тимченко – близкие родственники) средств на реставрацию нет. «Не отремонтирована часть дома, принадлежащая мне, и я не в состоянии реставрировать ее. Я и второй собственник согласны на продажу. Смысл продавать весь объект, а не квартирами. Предложат 3 млн – было бы хорошо», – говорит Скоробогатова. В качестве оптимального покупателя она называет предпринимателя Олега Осиновского. «Может, смогу к нему подступиться», – деловито размышляет совладелица усадьбы. Горячие новости Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни МИД: у нас нет информации о выживших Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов KM Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

На потенциальном участке под застройку сейчас находится только старинный усадебный погреб.

Foto: Liis Treimann

Озвученная сумма учитывает не только нынешние габариты объекта, но и перспективы земельного участка. Часть бывшей территории мызы, выделенная в независимый участок с адресом Эндла, 61а, была успешно застроена, и квартиры в новом доме уже распроданы. Еще один потенциальный участок под застройку, между самой усадьбой и улицей Эндла, до сих пор относится к усадебному дому.

«Весной в Департамент градостроительства Таллинна поступил вопрос от представителя одного из совладельцев Эндла, 61 о возможности строительства еще одного здания на их участке. Мы обсудили этот вопрос в комиссии по охране памятников города, в состав которой входят и представители государственного Департамента охраны памятников старины. Мы пришли к единому мнению, что с точки зрения охраны памятников и городской среды строительство здания на участке по адресу Эндла, 61 со стороны улицы Эндла исключать нельзя», – рассказала ДВ Каролин Пихлап.

За годы, пока власть и собственники обсуждают перспективы усадьбы, в Таллиннской мэрии успел смениться руководитель департамента глава отдела охраны памятников.

Foto: Liis Treimann

По ее словам, при новой застройке необходимо учитывать достаточную дистанцию и пространство вокруг мызы, а также обеспечить хорошую видимость главного здания. «Под охраной находится не только само бывшее главное здание усадьбы, но и примыкавший к нему парк: его наиболее выраженная часть расположена за зданием, но частью парка является и пространство перед домом, – пояснила чиновница. – При добавлении нового здания в охраняемый парк важно бережно отнестись к общей парковой планировке. При размещении здания в городской среде в рамках детального планирования необходимо составить специальные условия по охране памятников».

Связаться с третьим собственником, Кай Сааг, ДВ не удалось, но, судя по ремарке таллиннской мэрии, ее позиция по продаже и застройке участка отличается от позиции Скоробогатовой. «У здания по адресу Эндла, 61 несколько владельцев, между которыми существуют разногласия», – отмечает в письме глава отдела охраны памятников.

«Даже уже существующая застройка была компромиссом»

Как рассказал ДВ предшественник Пихлап на посту, многолетний хранитель таллиннской старины Борис Дубовик, обсуждение этой потенциальной застройки длится уже более десятилетия, и совладельцы надеялись получить соответствующее разрешение еще в пору его службы городским чиновником

«Там живет женщина, которая хочет, чтобы на участке поставили такой же огромный дом, как уже поставили рядом. Ей, кажется, сулили за участок деньги, и на них она хотела реновировать свое имение. Мы это обсуждали сто раз на комиссиях», – вспоминает Дубовик.

По его словам, он как эксперт был против застройки. «Если вы едете со стороны Кристийне, и там будет стоять хотя бы одноэтажное здание, то от вида на имение там ничего не останется, – поясняет он. – Даже тот дом, который был согласован и уже построен, – это компромисс, который лично мне скорее не нравится, все равно это большой объем. Но опять бы заговорили, что отдел охраны памятников слишком строг».

Дубовик также отметил, что, насколько ему известно, за последние 15 лет владельцы мызы не обращались за субсидией на восстановление усадьбы или ее частей, которую ежегодно распределяет Таллинн.

«Это может быть неплохое время для старта проекта»

Маклер Марк Дербнев в беседе с ДВ отметил, что Кристийне – один из стабильных и развитых районов Таллинна, который покупатели жилья нередко рассматривают как «ворота центра», а потому он популярнее, чем смежные Мустамяэ и Ыйсмяэ, даже несмотря на преимущественно аналогичную советскую застройку.

По словам Дербнева, участок по Эндла, 61 расположен на активной магистрали, что делает его особенно интересным для реализации проектов с коммерческой функцией на первых этажах. Эксперт затруднился сказать, насколько взвешенно выглядит запрашиваемая собственником цена продажи. «Вместе с тем, учитывая, что рядом уже реализован аналогичный проект и была проведена успешная продажа, можно предположить, что заявленная цена хотя бы частично отражает рыночные ожидания», – размышляет маклер.

Кадастровая (используемая для расчета земельного налога) стоимость мызы на Эндла, 61, по государственной оценке 2025 года, составляет 403 118 евро. При этом коммерческая и кадастровая стоимость земли могут существенно отличаться – и первая существенно выше. На цены влияют потенциальные возможности и ограничения для застройки, спрос и предложение на рынке недвижимости, расположение и так далее. Для примера: соседний участок на Эндла, 61а площадью в 703 квадратных метра, где уже построен жилой дом, оценивается, по кадастровой карте, в 238 200 евро. При этом только одна из квартир в этом доме площадью 87,5 квадратных метра сейчас выставлена на продажу по цене 298 000 евро.

Дербнев также добавил, что рынок жилой недвижимости в Таллинне сейчас испытывает определенные трудности: у застройщиков наблюдаются проблемы с реализацией готовых объектов, особенно в сегменте новостроек. «Тем не менее, в долгосрочной перспективе это может быть удачное время для начала проекта, особенно если ориентироваться на сдачу в эксплуатацию через несколько лет, когда ситуация на рынке стабилизируется», – говорит он.