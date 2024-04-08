    Elcogen ждет подходящего момента для выхода на биржу

    Владелец и генеральный директор компании Elcogen Энн Ыунпуу считает, что отказ от плана выхода на биржу три года назад был правильным решением.Фото: Raul Mee

    Эстонская компания-разработчик водородных технологий Elcogen, объявившая на прошлой неделе о поиске крупного инвестора, не отказывается от плана выхода на биржу.

    На прошлой неделе Elcogen объявила, что американская группа Baker Hughes станет ее стратегическим инвестором. Elcogen не раскрыла сумму инвестиций, но сообщила, что с новыми инвестициями объем задействованного капитала увеличится более чем до 140 миллионов евро. В то же время инвестор Ивар Мяги оценил размер инвестиций в 30 миллионов евро.

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