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Пилле Иваск

12 апреля 2024 в 13:58









Глава КаПо: в центре внимания – оборонные закупки

Глава КаПо Марго Паллосон. Фото: Siim Lõvi / ERR / Scanpix

Глава КаПо Марго Паллосон заявил, что ведомство тщательно контролируют проведение оборонных госзакупок, и в некоторых более мелких тендерах даже были выявлены нарушения.

Паллосон отметил, что в сфере обороны сейчас вращаются большие деньги: Эстония закупает много различной оборонной техники. Задача КаПо – снизить возможную угрозу коррупции, а также обеспечить, чтобы государство закупало товары у правильных стран и фирм. КаПо также следит за тем, чтобы купленное оружие не покидало Силы обороны.