    Хартман: нельзя лгать Ида-Вирумаа, что сланцевая отрасль просуществует долго

    Пирет Хартман.Фото: Liis Treimann

    Несмотря на то, что добыча сланца в Ида-Вирумаа в следующем году не прекратится, государство не должно обманывать местных жителей, что эта отрасль экономики просуществует еще долго, заявила кандидат на пост министра по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), передает rus.err.ee.

    «Цель плана справедливого перехода заключается в том, что раз добыча сланца в Ида-Вирумаа будет сокращена, мы должны поддержать перемены, сопутствующие зеленому переходу. Люди, которые там живут, потеряют работу, а 1300 новых рабочих мест, созданных при поддержке этой меры, получат в основном те, кто там живет. Благодаря инвестициям – 350 млн евро – мы надеемся, что в Ида-Вирумаа также приедут новые люди», – сказала Хартман в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
    По ее словам, в следующем году счеты со сланцем еще не сведут: «Это потребует определенного переходного периода, но в долгосрочной перспективе мы не можем лгать Ида-Вирумаа, что сможем продолжать добычу сланца, это противоречит всей политике, которую до сих пор проводило эстонское государство. Люди в Ида-Вирумаа уже знают об этом. Переходный процесс не может быть осуществлен в одночасье, и этот переход должен быть плавным».
    Она считает, что мотивацией нынешнего шахтера в вопросе переобучения должны быть доход и возможность прокормить свою семью. «В Ида-Вирумаа менее 20% говорящих по-эстонски людей, и нам нужно укреплять это культурное пространство. Мы забираем у русской общины определенные символы, но государство должно предложить что-то взамен», – констатировала гость передачи.

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